Змінили вартість — виправляйте через розрахунок коригування

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Якщо після складання податкової накладної і реєстрації її в Єдиному реєстрі податкових накладних відбувається зміна ціни частини кількості однієї номенклатури товарів/послуг, то платник податку зобов’язаний скласти розрахунок коригування до податкової накладної.

У ньому мають бути зазначені:

— відповідні показники рядка податкової накладної, що коригується, зокрема, ціна. Обсяг постачання і сума ПДВ, зазначаються зі знаком «—» (обнулюються і виводиться в «0») та рядок податкової накладної, який коригується). У разі зміни вартості (ціни) товарів/послуг показники з граф 6—7 розділу «Б» податкової накладної переносяться до граф 9—10. При цьому з вказаних показників у розділі «Б» розрахунку коригування зі знаком «—» заповнюється тільки графа 9;

— додається(ються) новий(і) рядок(ки) з правильними показниками, якому(им) присвоюється новий(і) черговий(і) порядковий(і) номер(и), що не зазначався(лися) в податковій накладній.

У графі 2.1 усіх рядків розрахунку зазначається код причини 104, що відповідає причині «зміна номенклатури», та присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування.

Розділ «А» розрахунку коригування заповнюється в загальному порядку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області