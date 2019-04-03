Зростають надходження до місцевих бюджетів

Упродовж першого кварталу цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини платники податків перерахували 925,3 мільйона гривень платежів. Це перевищило очікувані надходження на 6,4 відсотка.

Бюджети додатково отримали 55,8 мільйона гривень. Порівняно з січнем-березнем 2018 року сплата зросла на 156,3 мільйона або на 20,3 відсотка.

Найбільше до місцевих бюджетів надійшло податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції, плати за землю, податку на нерухоме майно тощо.

Із початку року сплачено 611,6 мільйона гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 115,7 мільйона більше, ніж торік за аналогічний період. Представники малого бізнесу перерахували 162,2 мільйона гривень єдиного податку — на 20,2 мільйона більше торішнього аналогічного періоду. Суб’єкти господарювання, які мають справу з підакцизними товарами, сплатили 25,5 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції. Приріст до січня-березня 2018 року склав 200 тисяч гривень. Плати за землю перерахували 78,2 мільйона гривень, що 12 мільйонів більше, аніж торік за три місяці. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 17,2 мільйона гривень, що на 4,4 мільйона більше, ніж у першому кварталі минулого року.

Лише впродовж березня 2019 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 288,2 мільйона гривень, що на 7,8 відсотка більше очікуваного. Бюджети додатково отримали 20,8 мільйона гривень. Порівняно з березнем минулого року приріст надходжень склав 49,6 мільйона гривень — на 20,8 відсотка більше.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області