Перлини європейської літератури

У відділі міського абонементу обласно ї універсальної наукової біблі- отеки діє книжкова виставка «Топ 20 книжок європейської художньої літератури», присвячена Дню Європи в Україні. В експозиції — найпопулярн іші з відомих творів майстрів літературного слова європейських країн як класиків, так і сучасних письменників. Переважна більшість книжок — у перекладі українською.

Серед суцвіття літературних перлин: твори письменників Англії — Шарлотти Бронте, Агати Крісті, Джейн Остін, Джорджа Оруелла, Олдоса Гаксл і, Джона Фаулза, Ієн Мак’юен, Джоджо Мойєс, Поли Гоукінз; Франції — Гюстава Флобера, Альбера Камю, Антуана де Сент-Екзюпері, Фредер іка Бегбедера, Еріка-Емманюеля Шмітта, Жослін Сосьє; Німеччини та Австрії — Еріха Марії Ремарка, Гюнтера Грасса, Карла Мая, Герти Мюллер, Ельфріди Єлінек, Каті Петровсько ї (німецької письменниці укра їнського походження); Італії — Данте Аліг’єрі, Умберто Еко, Вітторіо Бар ікко, Роберто Савіано; Польщі — Генріка Сенкевича, Єжи Лоєка, Януша Леона Вишневського, Анни Гавальди, Кароля Войтили (Іоанна Павла II); Іспанії та Португалії — Артуро Переса-Реверте, Жозе Сарамаго; інших країн — Стіга Ларссона, Мілана Кундери, Орхана Памука, Мілорада Павича та ін.

Приємно відзначити, шо твори Шарлотти Бронте «Джейн Ейр» та Олдоса Гакслі «Який чудесний світ новий!» українською мовою переклали наші земляки — відомі письменники та перекладачі Маріанна Кіяновська і Віктор Морозов. Представлені також видання сучасних українських письменників: Ліни Костенко, Оксани Забужко, Катерини Калитко, Тетяни Малярчук, Юрія Винничука, Марії Матіос, Володимира Лиса, Юрія Андруховича та ін. Можна ознайомитися з творами авторів Тернопільщини: Богдана Мельничука, Лесі Коковської-Романчук, Олександра Вільчинського, Олексія Волкова, Юрія Камаєва, Анатолія Дністрового, Василя Махна, Мар’яни Савки, Ірини Мацко та інших. Ростислав ГУНЬКО, бібліотекар відділу міського абонементу ТОУНБ.