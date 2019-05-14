Час літніх кубків із шахів

Другий рік підряд лауреатів традиц ійних змагань першими визначать діти передплатників «ВЖ плюс» У юних прихильників древньої гри віком до чотирнадцяти років, які поведуть суперечку за малий літній шаховий кубок, травень, без сумніву, надзвичайно гаряча пора. Але до останньої весняної неділі, 26 травня, коли і відбудеться турнір, більшість уже, сподіватимемося, потурбується про надзвичайно високі підсумкові оцінки. І перед довгоочікуваними літн іми канікулами не втратять нагоди завершити навчальний рік ще й із завойованим шаховим трофеєм. Аби стати учасником шахових батал ій, необхідно пред’явити квитанцію або її копію на передплату «ВЖ плюс» на друге півріччя 2019 року. Долучитися до числа друзів газети можна буде і безпосередньо перед початком змагань у редакції видання. Передплатна ціна дворазового випуску «ВЖ плюс» на шість місяців — 209 гривень 75 копійок, одноразового по середах — 150 гривень 35 копійок. І, звісно, до змагань будуть допущені діти, чиї батьки передплатили газету на весь 2019-й рік. Турнір відбудеться за швейцарською системою. Кожному учасников і на партію даватиметься п’ятнадцять хвилин. На лауреатів очі- куватимуть: кубок переможцеві, грамоти і грошові винагороди всім призерам. Завершення реєстрації учасників — о 10-й годині 30 хвилин, початок змагань — о 10-й годині 45 хвилин. Місце проведення турніру — розташований на п’ятому поверсі редакції прес-клуб «ВЖ плюс» за адресою: м. Тернопіль, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 9. ТУРНІР ДОРОСЛИХ — ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ А через два тижні, в неділю, 9 червня, лауреатів літніх баталій визначать і дорослі. Умови і час завершення реєстрації та початку змагань для претендентів на звання володаря Літнього кубка серед передплатник ів «ВЖ плюс» ті ж самі, що й у дитячому турнірі. Контактний телефон — 23-54-65. На фото: під час торішніх баталій юних шахістів. Фото В. БУРМИ.