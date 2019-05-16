ЧИ ГОТОВІ МИ ДЕКЛАРУВАТИ СВОЇ ДОХОДИ?

Поки новообраний Президент Володимир Зеленський не спілкується з народом особисто, його радники час від часу оприлюднюють ті плани, які, очевидно, обговорюють у команді, котра привела до влади нового главу держави. Одне з останніх повідомлень змусило народ призадуматися: ЗЕкоманда обговорює можливість ввести електронне декларування доходів для всіх громадян у державі. Тобто, якщо молоді реформатори запровадять таку практику, то не лише державні службовці, а майже всі ми здаватимемо декларації про доходи. Поки, на щастя, така пропозиція на стадії обговорення. Її ініціатори закинули «пробну кулю» в суспільство: як люди сприймуть повідомлення. Сприйняли з бурхливою «радістю». З одного боку, це теоретично правильно, бо зменшує тіньові доходи, а значить, зростають відрахування до держбюджету. З іншого боку — катастрофа для середньостатистичного українця, який підробляє там, де може. Маючи обов’язок щороку декларувати доходи, кожен з нас був би під прицілом податкової й не дай Боже перевищив би видатки над доходами… Приміром, маєте за рік дохід 50 тис. грн. Купили праску, телевізор і мешти дітям, вважайте — вийшли з бюджету. Податкова може порахувати, скільки витратили на комірне, харчування, проїзд, доплюсує праску, телевізор і мештий дебет з кредитом не зійдеться. На видатки, що перевищили доходи, потрібно було б мати документ. Чи зможете захиститися в нинішніх судах — питання. Занепокоївся з цього приводу малий і середній бізнес. Тобто така ініціатива викликала чималий суспільний резонанс. Але несподіваною її назвати важко, адже такі кроки донедавна потенційного президента Зеленського були вписані в його передвиборчу програму. Та хто з тих, що голосують, читає програми кандидатів? Тепер потрібно розуміти, що такі його ідеї схвалюють 73 відсотки українців, які за нього віддали свій голос. За словами радника новообраного глави держави з економіки, фінансів та податкових питань Данила Гетманцева, вже розроблений із цього питання відповідний законопроект. У ньому, до речі, уточнено, що від загального декларування планується звільнити тих громадян, які отримують доходи винятково від держави, зокрема непрацюючих пенсіонер ів. Що стосується тих, які трудяться за кордоном, Гетманцев уточнив: їх не будуть зобов’язувати декларувати доходи, оскільки вони платили податки не в Україні. Якщо так станеться, то пенсіонери в Україні стануть затятими шопоголіками — купуватимуть автомобілі, квартири, дорогу техніку, ювелірні вироби, бо не подаватимуть декларації… Данило Гетманцев також акцентував на тому, що в такий спосіб, насамперед, не дадуть ухилитися від оподаткування великому бізнесу й олігархам. Нова влада хоче переконати нас, що не покладає рук у боротьбі з надприбутками олігархату. Але ми ж знаємо, що великий бізнес і олігархи вже давно знайшли спосіб не платити податки в Україні. Бо хто не чув про офшори? Журналісти-розслідувачі розкопали, що Зеленський також там зберігає кошти. До речі, якщо Петро Порошенко свій бізнес передав сліпому трасту й не міг ним управляти, то Володимир Зеленський, як повідомляють журналісти програми «Схеми », передав свій бізнес, що в Росії, на користь Андрія Яковлєва — автора «Студії «Квартал-95», художнім керівником якої є сам Зеленський, тобто другові. Напевно, починати новій владі, на яку так сподівалися понад 70 відсотків виборців, потрібно було б не з цього, аби наповнити бюджет, а, наприклад, навести лад на митниці, розслідувати, хто так варварськи вирубу є ліс у Карпатах і чому вивозить, як непотріб, за кордон, чи нарешті спрямувати хоч невеликий потічок у бюджет від бурштинового бізнесу… Іще одна ініціатива занепокоїла українців — команда Зе планує провести амністію капіталу. Це — не про народ, який живе на зарплату, а про тих, хто в магазин за хлібом не ходить. Тож означатиме таке рішення, зокрема, звільнення від оподаткування мільярдних доходів великого бізнесу, що були в тіні, для того, аби вони, як кажуть зачинателі такої ініціативи, почали платити з цих коштів податки. Очевидно, це було б непогано для людей з великим капіталом. Кандидат у президенти Володимир Зеленський в ефірі однієї з політичних програм підтримав ідею про обнулення капіталів великого бізнесу й капіталізацію країни за рахунок фінансових відрахувань олігархату. Як сказав тоді, «я думаю, що великий бізнес може пожертвувати Україні, яка дала їм мільярди, більше, ніж п’ять відсотків. Правила мають бути для всіх однаковими». Але це було перед виборами. Що скаже вже Президент Зеленський — питання, адже, як видно, він не самостійна політична фігура. Тож як відреагують не на слова, а на реальні дії Президента Володимира Зеленського в цьому напрямку олігархи, котрі його підтримали? Чи втілить у життя плани, про які тепер повідомляє суспільству, нова влада? Почекаємо до інавгурації й перших рішень Президента. Валентина БАЦА.