Після розмови з Зеленським Путін зібрав Радбез РФ

Президент РФ Володимир Путін обговорив з постійними членами Радбезу Росії російсько-українські відносини після телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що Путін обговорив із силовиками та спікерами обох палат РФ відносини з Україною з урахуванням телефонної розмови з президентом України Зеленським, яка відбулася напередодні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про розмову двох президентів російським журналістам розказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Підтвердження про дзвінок Путіну на сайті президента України з’явилася значно пізніше — уже після того, як ЗМІ дізналися про факт розмови. За словами Пєскова, розмова відбулася за ініціативою української сторони.

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