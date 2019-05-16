Для розвитку війська

У січні-квітні 2019 року платники Тернопільської області сплатили до бюджету 83,1 мільйона гривень військового збору, що перевищило очікувану сплату на 5,9 мільйона. Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

— Порівняно з чотирма торішніми місяцями надходження платежу зросли на 16,4 мільйона гривень або на 24,5 відсотка, — зазначив він. — Лише в квітні мешканці краю сплатили 22,5 мільйона гривень «патріотичного» збору, що на 5,5 мільйона більше, ніж торік.

Керівник також нагадав, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

— Варто також пам’ятати, що сплата військового збору — наголосив очількик ДФС області, — це посильний внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій країні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області