До нових зустрічей, юні мандрівники

Наприкінці минулого тижня відбувся четвертий юнацький чемпіонат Тернопільщини з велосипедного туризму. Традиційні змагання стали складовою частиною всеукраїнських масових стартів «Спорт для всіх у парках і скверах» і були присвячені Дню пам’яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом.

Цього року учасників і гостей обласного свята юних мандрівників гостинно поманили терени Збаразького району, а саме — урочище Франчиха на околиці Чернихівців. Весняна пора зі своїми примхами стала гарною попутницею під час непростих триденних випробувань. Відразу після відкриття чемпіонату учасникам довелося прикріпити вантаж до велосипедів і вирушити на комплексну дистанцію, до якої увійшли фігурне водіння, крос і тріал.

З усіма випробуваннями найкраще впоралися господарі з Черниховецької ОТГ Софія Сиримула і Віталій Шумайко. А їхній земляк Назарій Скалецький посів третє місце. Дві ж срібні відзнаки та одна бронзова дісталися Вікторії Ярмусь, Серафимові Шатківському та Аліні Сороківській із Почаєва. Аналогічно і в командному заліку: господарі перемогли, за ними — дві команди з Почаєва.

Відновивши сили, другого змагального дня велотуристи продемонстрували свою майстерність на довгій командній дистанції велоралі. Цього разу найкращою стала перша збірна з Почаєва. Другими фінішували господарі, третіми — земляки переможців. Після завершення ж перегонів організатори змагань із Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді на чолі з Оксаною Пшеничною подбали і про творчий розвиток та дозвілля учасників. Відбулися також конкурси з ремонту велосипеда і надання першої медичної допомоги.

А в день закриття змагань важливість урочистої миті нагородження підсилила сонячна весняна погода, допомігши створити дітям святковий настрій. Почесне звання переможців велосипедного чемпіонату вибороли школярі з першої збірної Почаєва, котрих, як і їхніх друзів-суперників із другої, готував до стартів Сергій Прокопчук. Другими фінішували підопічні Олега Єфимчука з команди Черниховецької ОТГ, третіми — друга збірна з Почаєва.

Запам’ятаються ці старти і високим рівнем організації. Особлива вдячність за це — директорові тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Володимирові Ванджурі, голові Черниховецької ОТГ Збаразького району Марії Кіпибіді, директорові місцевої загальноосвітньої школи Віталієві Гураковському та його заступниці Лілії Вадуцькій і директорові Тернопільського відділення української мережі магазинів-експертів туристського спорядження Gorgany Романові Задорожному.

Нехай туристські стежки, наполегливість, здоровий спосіб життя посприяють новим зустрічам юних мандрівників на їхніх улюблених змаганнях.

Роман РОМАНИШИН,

завідувач організаційно-масовим відділом Тернопільського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді.

На фото: під час змагань.

Фото з архіву організаторів