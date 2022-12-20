Мистецтво фігурного водіння велосипеда

У спортивному залі Тернопільського ліцею №21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Ґерети минулої неділі, 18 грудня, відбулася першість області зі спортивного туризму у розділах техніки велосипедного туризму і фігурного водіння велосипеда. Участь у ній узяли юнаки і дівчата з районів нашого краю та гуртківці Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді.

Не можна також не зазначити, що змагання були присвячені 130-річчю від дня народження драматурга, громадського діяча, публіциста, представника розстріляного відродження Миколи Куліша і стали складовою частиною фізкультурно-оздоровчих заходів «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація».

Вміння фігурного водіння велосипеда учасники трьох вікових груп демонстрували з допомогою подолання перешкод. Серед наймолодших (10—12 років) найкраще себе зарекомендували Уляна Мандзій та Олександр Дубров з обласного центру. У той же час заслуговують на похвалу Ігор Барановський з Олександром Тринькою з бучацького центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Чортківського району, які фінішували відповідно на другому і третьому місцях.

Суперечку прихильниць двоколісного віком від тринадцяти до п’ятнадцяти років також виграли господарки Андріана Олійник і Соломія Кучма. А серед юнаків безпристрасне журі найкращим визнало Олександра Цапка з комунального закладу позашкільної освіти козівського будинку дитячої та юнацької творчості «Юність».

Нарешті, серед найстарших (16—18 років) успіху домоглися Зоряна Лещишин і Любомир Ясінський із Тернополя. А наставників бучацького «Сузір’я» і козівської «Юності» знову порадували призовими позиціями відповідно Володимир Слободян і Михайло Пуківський.

Переможці і призери нагороджені грамотами і медалями департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації і друкованою продукцією видавництва «Школярик». Спільною ж працею, ще раз нагадаю, змагання організували обласні комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді та центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото організаторів