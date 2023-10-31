Осінні старти юних мандрівників

Нещодавно юні продовжувачі славетних звитяг українських воїнів-лицарів визначили лауреатів чемпіонату області зі спортивного туризму (його пішохідного розділу), присвяченого 350-річчю з дня народження політичного, державного та військового діяча, гетьмана України Пилипа Орлика. Ареною стартів став тренувальний майданчик із цього виду спорту Тернопільської ЗОШ №16 імені Володимира Левицького.

Зайве, мабуть, казати, що під час випробувань на дистанціях різного рівня складності юні мандрівники двох вікових груп як індивідуально, так і в складі своїх команд чи не з максимальною самовідданістю продемонстрували здобуті завдяки тривалій уже підготовці азарт і жагу до перемоги.

Серед тих, кому вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани, вихованці центру позашкільної освіти «Вершина» Великобірківської селищної ради, команди «Сузір’я» з Бучаччини, «КРОК» та «Юність» із Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, «Юність» та «Імпульс» із Козівського будинку дитячої та юнацької творчості. Чималу кількість конкурентів зібрав і конкурс в’язання туристичних вузлів.

Під час церемонії нагородження юні мандрівники та їх наставники висловили щиру подяку за можливість провести згадані змагання директорці загальноосвітнього навчального закладу Руслані Базуновій. А заступнику директора з виховної роботи обласного центру краєзнавства Сергієві Борщу — за облаштовану арену змагань і гостинність.

На фото: під час чемпіонату.

Фото організаторів