Електронний кабінет запит прийме, але довідки не видасть

Форма довідки-підтвердження статусу податкового резидента України визначена наказом ДПА України від 12 квітня 2002 року за номером 173 «Про підтвердження статусу податкового резидента України». Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 2 згаданого наказу довідку видає державна податкова інспекція за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) на своєму бланку протягом десяти робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи. Звернення щодо отримання довідки може бути подано особисто заявником, уповноваженою на це особою або надіслано поштою.

Довідка видається для підтвердження, що особа є платником податків в Україні і є резидентом України в розумінні договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною та відповідною країною. Вона діє протягом календарного року та потребує щорічного оновлення.

Згідно з пунктом 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 Податкового кодексу України електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених Кодексом і нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання Кодексу, законами з питань митної справи, в тому числі, шляхом подання звернень.

Меню «Листування з ДФС» приватної частини електронного кабiнету дозволяє надіслати лист (запит тощо) до відповідного органу ДФС. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Робота в приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), отриманого в будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів.

Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДФС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації запиту в органі ДФС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДФС користувач може переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини електронного кабінету, відправлені листи — у вкладці «Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи».

Отже, будь-який платник — юридична особа, фізична особа — підприємець, фізична особа може надіслати лист (запит тощо) у довільній формі через електронний кабінет до відповідного органу ДФС за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) щодо отримання довідки.

При цьому, нормами згаданого на початку матеріалу наказу не передбачено отримання платником довідки в електронному вигляді. Орган ДФС на своєму бланку видає платнику податків довідку протягом десяти робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області