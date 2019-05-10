І в чемпіонаті Львівщини серед найкращих

Нещодавно в Буську відбувся чемпіонат Львівської області з легкоатлетичного кросу. Серед тих, кому вдалося відзначитися, і вихованці Зборівської ДЮСШ.

Відразу двом підопічним Володимира Небельського вдалося піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани. В своїх вікових групах Уляні Раві не було рівних на дистанції 1000 метрів, Андріані Антонюк — на вдвічі довшому відрізку. Порадував наставника і Святослав Наконечний, який фінішував третім у бігу на 2000 метрів.

Під час церемонії нагородження лауреатів Уляна Рава, окрім золотої медалі і грамоти, отримала ще й кубок — за найкращий результат змагань.

Згадані легкоатлети разом зі своїм наставником устигли вже побувати і в польському Перемишлі, де також успішно виступили на традиційному міжнародному турнірі юних прихильників «королеви спорту».

На фото: вихованці Зборівської ДЮСШ Андріана АНТОНЮК, Святослав НАКОНЕЧНИЙ і Уляна РАВА разом зі своїм наставником Володимиром НЕБЕЛЬСЬКИМ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу