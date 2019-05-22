Із думкою про чемпіонати України

Два дні наприкінці минулого тижня на Тернопільському міському стадіоні і стадіоні Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка тривали старти чемпіонату області з легкої атлетики серед дорослих та вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл краю двох вікових груп. За нагороди змагалися понад три з половиною сотні прихильників «королеви спорту» із семи дорослих збірних та одинадцяти команд спортивних навчальних закладів.

За підсумками суперечки 16-17-річних юнаків і дівчат передусім варто відзначити вихованку Бучацької ДЮСШ Валентину Павлів. Перемогла і в штовханні ядра, і в метанні диска. Причому в першій із цих дисциплін показаний результат (13 м 45 см) перевершив норматив першого дорослого розряду. Високі результати показали також тернопільці Максим Клименко (100, 200 м), Ігор Танасійчук (100 м, довжина), Дарина Мостова (спис), Андрій Жук (ядро), Віктор Гнатів і Дмитро Сулило (800 м), Вікторія Драгунцова (400, 800 м), а також земляки Валентини Ігор Висоцький (ядро, диск) і Михайло Труш (ядро).

Серед тих же, кому не більше п’ятнадцяти, високими результатами відзначилися господарі змагань Степан Петришин (спис), Максим Пупко (100 м, довжина), Олександра Франків (спортивна ходьба), вихованці Бучацької ДЮСШ Тетяна Бучинська і Тадей Хомко (ядро), Заліщицької — Діана Марущак (100, 400 м), Тернопільського району — Матвій Чауш (висота), Зборівської — Максим Васильків (диск).

У командній суперечці молодших перемогла збірна Бучацької ДЮСШ. За нею — Тернопільська ОДЮСШ із літніх видів спорту і Тернопільська ОДЮСШ. Серед старших — ті ж лауреати. Тільки дві перші збірні помінялися на п’єдесталі місцями.

Нарешті старти дорослих завершилися перемогами в усіх дисциплінах тернопільських легкоатлетів. Чемпіонських титулів у бігу на 100 і 200 метрів удостоєні Христина Василяшко та Олександр Жеребний, на 800 і 1500 метрів — Назарій Даньків та Христина Паньків, у стрибках у висоту — Христина Стефанишина і Назар Вовчок, у потрійному стрибку — Дмитро Чорнота, в штовханні ядра — Олександр Шилівський, у спортивній ходьбі — Русаліна Поворознюк. Звісно, що й командна першість — за збірною Тернополя. На другому місці Тернопільський район, на третьому — Чортківський.

Сподіваємося, що успішні виступи на обласних змаганнях допоможуть нашим атлетам не менш успішно виступити й на майбутніх чемпіонатах України у своїх вікових групах.

Л. ДАХНОВСЬКИЙ.

Фото Богдана ДІКАЛЬЧУКА