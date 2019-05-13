КЛІЩІ ПЕРЕНОСЯТЬ НЕБЕЗПЕЧНІ ХВОРОБИ

ІЗ НАСТАННЯМ ТЕПЛА ПІДВИЩУЄТЬСЯ АКТИВНІСТЬ КЛІЩІВ. ТОМУ В ЦЕЙ ЧАС СЛІД БУТИ ОСОБЛИВО ОБАЧНИМИ. АДЖЕ УКУСИ ЦИХ КОМАХ МОЖУТЬ БУТИ ВКРАЙ НЕБЕЗПЕЧНИМИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. За даними Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 6 травня цього року на Тернопільщині зафіксовано 92 напади кліщів. Порівняно з аналогічним періодом торік кількість укусів була значно меншою. Проте це пов’язано, насамперед, із погодними умовами. Як зауважила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань Марія Павельєва, людям, яких укусив кліщ, варто обов’язково звернутися в медичну установу: чи то у травмпункт, чи до інфекціоніста, або ж до сімейного лікаря. Це дасть змогу не тільки правильно видалити кліща (хоча це можна зробити й самостійно), а й запобігти захворюванням, які переносять ці комахи. Найпоширенішими захворюваннями, які передаються кліщами, є хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт і ерліхіози. Щорічно від укусів кліщів потерпають більше 20 тисяч українців. Майже дві тисячі з них заражаються інфекційними захворюваннями. Аби убезпечити себе від цих хвороб, потрібно насамперед дотримуватися заходів індивідуального захисту, а також звертатися до лікаря, якщо виникають підозри на недугу. Якщо ви стали жертвою кліща — уважно стежте за своїм самопочуттям. Найчастіше ці комахи переносять інфекцію, що спричиняє хворобу Лайма. Початок захворювання схожий на звичайну застуду або грип. Хвилюватись варто, якщо після укусу кліща: збільшились лімфатичні вузли, є болі в суглобах, м’язах або навіть незначне підвищення температури тіла. У більшості інфікованих людей на місці укусу кліща через деякий час (на 2—4-й день, іноді через два місяці, а найчастіше через 12—14 днів) виникає червона пляма, що збільшується і може сягати в діаметрі до 20—30 см і більше. Якщо маєте червону пляму після укусу кліща — одразу звертайтесь до лікаря-інфекціоніста. Щодо профілактики, то насамперед вона полягає в заходах, які мінімізують ризик укусу. Фахівці нагадують, що Найчастіше кліщі прикріпляються до одягу людини, коли вона торкається гілок дерев, кущів або сидить на трав і. Крім того, вони можуть потрапити до житла з букетами квітів, собаками та іншими тваринами. Якщо ви зібралися на відпочинок на природі, одягніть світлий одяг (на ньому краще видно кліщів). Не забувайте про шкарпетки і віддавайте перевагу закритому вбранню. Використовуйте також спеціальні аерозолі, які відлякують кліщів. Після того як ви прийшли з лісу чи парку, ретельно перевірте на наявність кліща такі частини тіла: під пахвами, у вухах та біля вух, на шиї, в середині пупка, на згинах колін і ліктів, у волоссі і біля нього, між ніг, навколо талії. Прийміть душ після перебування на відкритому повітрі. Душ протягом найближчих двох годин знижує ризик укусу кліща. Пам’ятайте, що кліщ присмоктується до тіла впродовж приблизно двох годин. Одяг і білизну після прогулянки необхідно ретельно оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів. Ось що потрібно зробити, якщо ви все ж виявили кліща на шкірі. 1. Негайно зверніться до найближчого травмпункту. У кожному регіоні цілодобово працюють травмпункти, де кліща видалять, оброблять місце укусу та нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження. Якщо це неможливо, постарайтесь видалити його самостійно: повільно витягніть разом із хоботком, розхитуючи кліща пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити найближче до шкіри. 2. Після видалення кліща змастіть ранку антисептичним розчином. Якщо залишилася частина комахи, її видаляють стерильною голкою. Видаленого кліща необхідно помістити на шматок волого ї марлі у флакон, пробірку, інший чистий скляний посуд та щільно закрити кришку. За оперуванням лікаря в лабораторній мережі проводять лабораторні дослідження кліщів на наявність збудників бореліозу (хвороба Лайма). 3. Ретельно вимийте руки з милом. 4. Протягом двох тижнів щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи виникнення почервоніння на шкірі — зверніться до лікаря. Можна скористатися і таким способом видалення кліща, що зображений на картинці. Підготувала Зоряна МУРАШКА.