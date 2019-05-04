Коли розпочнуться канікули?

У 2019 році у всіх школах України останній дзвоник пройде у п’ятницю, 24 травня. У цей день учні йдуть на літні канікули і повертаються до школи вже 1 вересня. Випускний можуть проводити з 24 травня по 22 червня. Навчальний заклад має право самостійно обирати дату. За традицією, на свято останнього дзвоника дівчата одягають шкільну форму. Святковий вечір випускного – це церемонія, пов’язана із закінченням навчального закладу. На офіційній частині випускникам вручають атестати або диплом. В основі урочистої частини – розважальна програма.