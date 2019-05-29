Куди експортуємо, звідки імпортуємо

Станом на початок травня 2019 року на обліку в Тернопільській митниці ДФС перебував 1681 суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності. Впродовж січня-квітня оформлено 20979 митних декларацій, з яких 15687 імпортних та 5291 експортних.



Усі декларації оформлено в електронному вигляді.

За цей період митники оформили 247 тисяч тонн вантажів, що на 81 тисячу тонн більше, ніж торік за січень-квітень. Із них ввезено 43,3 тисячі тонн, а вивезено — 203,7 тисячі тонн. Порівняно з минулим роком це більше відповідно на 4,9 тисячі тонн імпортних та на 76,1 тисячі тонн експортних вантажів.

Загальний товарообіг із початку року склав 288,7 мільйона доларів США. Порівняно з торішнім аналогічним періодом він збільшився на 6,8 відсотка.

Серед основних товарів, що найчастіше експортувалися, електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів як продукти переробки на митній території тощо) — понад 38,2 відсотка від загальної частки експортованих товарів; продукти переробки овочів, плодів (сік яблучний) — 12,7 відсотка; м’ясо яловичини — 8,9 відсотка тощо.

Імпортували переважно електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) — майже 30 відсотків від загальної частки імпортованих товарів; транспортні засоби — 21,8 відсотка; механічне обладнання — 9,6 відсотка тощо.

Зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами з 68 країн світу. Перші позиції серед них займають Польща (49,6 відсотка від усього товарообігу), Німеччина (8,3 відсотка), Великобританія (3,8 відсотка), США (3,7 відсотка), Швейцарія (3,3 відсотка).

У географічному розрізі найбільше товарів до області надійшло з Польщі (41,7 відсотка від усього імпорту), Німеччини (17,3 відсотка), Китаю (5,5 відсотка).

Експорт товарів здійснювався до таких країн як Польща (48,5 відсотка від усього експорту), Білорусь (7 відсотків), США (5,8 відсотка), Канада (4,8 відсотка) і Туреччина (4,6 відсотка).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області