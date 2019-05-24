Легальна зарплата захищає інтереси працівників

У 2019 році працівники територіальних органів ДФС України в Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників сімох підприємств, що допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Після чого шість із цих суб’єктів господарювання погасили зарплатний борг на суму 292,9 тисячі гривень, а також спрямували до бюджету 82,9 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб і 43,8 тисячі гривень єдиного внеску.

Окрім того, фахівці фіскальної служби провели індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками 63-х підприємств. І 62 з них погасили заборгованість із заробітної плати на суму 2 мільйони 117,3 тисячі гривень, а до скарбниці сплатили 1 мільйон 133,6 тисячі гривень податку на доходи та 703,9 тисячі гривень єдиного внеску.

Контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці — під пильним оком працівників фіскальної служби. З початку року на засіданнях комісій заслухано керівників 95-ти підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася в мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 88 суб’єктів господарської діяльності підвищили заробітну плату. А бюджет поповнився 627 тисячами гривень податку на доходи фізичних осіб і 772,8 тисячі гривнями єдиного внеску.

Бесіди щодо підвищення рівня оплати праці проведено також із керівниками 289-ти підприємств та організацій області. Відтак 275 із них підвищили рівень виплати заробітної плати, а бюджет отримав 1 мільйон 413,2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 1 мільйон 783,2 тисячі грн єдиного внеску.

Варто мати на увазі, що відомості щодо суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату працівникам нижче мінімальної, передані управлінню держпраці у Тернопільській області, департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації, головному управлінню Пенсійного фонду України в Тернопільській області та головам об’єднаних територіальних громад, сільських селищних та міських рад.

Внаслідок контрольно-перевірочної роботи щодо платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавства, з початку року застосовано 35 заходів контролю. Проведено 27 перевірок юридичних осіб та 8 — приватних підприємців. Порушникам нарахували 5 мільйонів 407,4 тисячі гривень платежів і штрафних санкцій. Зокрема, вони повинні сплатити 2 мільйони 945,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб, 1 мільйон 995,2 тисячі гривень єдиного податку і 466,7 тисячі гривень військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками, в квітні прийняли на роботу 5959 працівників.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області