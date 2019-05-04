Ліцензія на частоти 5G виставлять на торги вже в 2020 році

Введеня 5G в Україні є частиною введення загальних стандартів з Європейським Союзом. Національна комісія з регулювання зв’язку та інформатизації виставить на торги ліцензії на частоти у 2020 році. Про це повідомив міністр інфраструктури України – Володимир Омелян. Що таке 5G? Це нове покоління мобільного інтернету, яке має забезпечити значно швиду передачу даних на телефон і з телефона, ширше покриття та більш стабільний зв’язок. Мова йде про досконаліше використанні радіо діапазону та можливості одночасного доступу до мобільного інтернету для більшої кількості пристроїв. 5G повинен пришвидшити та покращити зв’язок. При 5G швидкість інтернету буде від 10 до 20 разів більшою ніж при 4G – і це у звичайних умовах.