Майже 1,4 мільйона гривень транспортного податку

За січень-квітень 2019 року до місцевих бюджетів Тернопільщини власники авто сплатили 1 мільйон 354,2 тисячі гривень транспортного податку, що більше очікуваного на 267,3 тисячі. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 195,4 тисячі гривень або на 16,9 відсотка.

Власники автомобілів — юридичні особи сплатили 955,1 тисячі гривень, що на 87,8 тисячі більше, ніж у торішньому аналогічному періоді. Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці, сплативши 399,1 тисячі гривень платежу. Порівняно з чотирма торішніми місяцями це на 107,5 тисячі більше.

Доречно нагадати, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо-ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Оскільки цього року встановлено новий розмір «мінімалки» (4173 гривень), змінився і прохідний поріг для «елітних» автомобілів. Тепер його розмір становить 1 мільйон 564 тисячі 875 гривень (або орієнтовно 55888 доларів США).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області