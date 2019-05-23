Можуть і відмовити в реєстрації РРО

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 8 глави 2 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547 протягом двох робочих днів після отримання заяви про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-РРО контролюючий орган може відмовити в реєстрації реєстратора розрахункових операції.

Це може трапитися в таких випадках:

— РРО вже зареєстрований;

— модель (модифікацію) РРО не включено або виключено з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;

— РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній в реєстраційній заяві за формою №1-РРО;

— центр сервісного обслуговування не включено до Реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

— у контролюючому органі наявні відомості про анулювання ліцензії на право здійснення відповідної господарської діяльності;

— щодо господарської одиниці, вказаної у реєстраційній заяві за формою №1-РРО, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України або, згідно з таким повідомленням, відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання;

— суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

— суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого подано реєстраційну заяву за формою № 1-РРО;

— суб’єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в контролюючому органі за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;

— щодо договору між ЦСО та суб’єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО в контролюючому органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладання або, згідно з таким повідомленням, відповідний договір розірваний або припинений;

— у контролюючому органі наявні відомості про РРО як про викрадений;

— екземпляр моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній у реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;

— суб’єкт господарювання є пов’язаною особою з ЦСО.

За наявності підстав для відмови в проведенні реєстрації РРО контролюючий орган не пізніше двох робочих днів з дати надходження документів для проведення реєстрації РРО надає або надсилає (поштовим відправленням або на електронну пошту) суб’єкту господарювання повідомлення про відмову у проведенні реєстрації РРО із зазначенням підстав для такої відмови (п. 9 глави 2 розділу II порядку).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області