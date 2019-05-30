«Минай» своїм шансом скористався

Перед поїздкою до Тернополя на завершальний матч 27-го туру чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги футболісти закарпатського «Минаю» вже забезпечили собі щонайменше участь у перехідних іграх з одним з аутсайдерів першої ліги. Однак за сприятливих умов ще мали можливість стати переможцями турніру і завоювати пряму путівку до вищого за рангом дивізіону.

І дебютанти турніру команд майстрів скористалися своїм шансом сповна. Насамперед, не гаючи часу, потурбувалися про виконання завдання-мінімуму — домогтися виїзної перемоги в двобої з тернопільською «Нивою». Причому не без допомоги захисників господарів, які вже на четвертій хвилині дозволили суперникам вивести на ударну позицію Василя Пиняшка. Досвідчений 27-річний півзахисник скористався нагодою блискуче, впевнено перегравши Максима Механіва.

А ближче до середини другого тайму (на 63-й хвилині) ще одна фатальна помилка оборонців зелено-жовтих не залишила сумнівів стосовно того, що «Минай» не віддасть завойованого. Цього разу під час навісної флангової передачі гостей тернопільські футболісти залишили за своїми спинами нападника Анатолія Нурієва, якому теж вистачило холоднокровності вже з близької відстані переграти воротаря суперників — 2:0 на користь гостей.

Здобувши відчутну перевагу, навіть польові гравці «Минаю» почали стежити за перипетіями подій у Млинові на Рівненщині, де «Верес» на той час мінімально переважав їхніх головних конкурентів із «Черкащини». Повідомлення про те, що невдовзі гості рівновагу відновили, звісно, не могло не засмутити закарпатців. Утім уже невдовзі «Верес» знову вийшов уперед і втримав переможний для себе рахунок 2:1 до фінального свистка.

Повідомлення про це настільки порадувало гостей тернопільського матчу, що вже на четвертій компенсованій до другого тайму хвилині і вони дозволили собі помилитися, коли після подачі кутового дозволили Вадимові Хохлову вдало зіграти на випередження та ударом із другого «поверху» розмочити рахунок — 2:1 на користь «Минаю».

Результати трьох інших поєдинків: «Калуш» — «Буковина» (Чернівці) — 1:3, «Поділля» (Хмельницький) — «Нива» (Вінниця) — 1:1, «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Полісся» (Житомир) — 1:3.

Поєдинок за титул чемпіона другої ліги між переможцями обох груп, уже згаданим «Минаєм» і кременчуцьким «Кременем», відбудеться в суботу, першого червня. Позавчора ж відбулися перші перехідні матчі між командами, які посіли в своїх групах другої ліги другі місця, і невдахами першої ліги. Гравці «Черкащини» у виїзному матчі не залишили шансів «Сумам» — 4:0. Аналогічний рахунок було зафіксовано і в Запоріжжі, де місцевий «Металург» поступився волочиському «Агробізнесу».

А футболісти тернопільської «Ниви», за повідомленням офіційного сайту клубу, після завершення сезону відправилися у відпустку. Триватиме вона не надто довго. Залежно від дати початку наступного чемпіонату розпочнуть підготовку до нового сезону 18 чи 24 червня.

Фото із сайту ФК «Минай»