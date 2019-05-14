Надходження митних платежів зросли на 85 відсотків

Упродовж січня-квітня цього року Тернопільська митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України 828,4 мільйона гривень. Про це повідомила керівник відомства Оксана Антонович.

— Порівняно з торішнім аналогічним періодом надходження зросли на 381,4 мільйона або на 85 відсотків, — констатувала вона. — Зокрема, перераховано 492,3 мільйона гривень податку на додану вартість, що на 104,1 мільйона або на 26,8 відсотка більше, ніж у 2018 році. Мита сплатили 100 мільйонів гривень. У порівнянні з торішнім аналогічним періодом зростання на 53,5 мільйона або — 115 відсотків. Акцизний податок сплатили на суму 203,4 мільйона гривень, що більше, ніж торік за цей же період на 192,6 мільйона або в 19 разів більше. За здійснення митних формальностей та інших надходжень сплачено 33 мільйони гривень, що на 31,5 мільйона або в 25 разів більше, ніж за звітний період 2018 року.

За словами Оксани Антонович, зростанню надходжень сприяли активізація ввезення громадянами транспортних засобів, зокрема, легкових автомобілів. Усього при ввезенні цих транспортних засобів за 4 місяці 2019 року сплатили 468,1 мільйона гривень, що скадає 56,5 відсотка від адміністрованої митницею суми платежів. Ввезення сільськогосподарської техніки та частин до неї забезпечили надходження 79,2 мільйона гривень митних платежів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області