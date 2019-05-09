Наймолодші — найдорожчі

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка визначилися лауреати Всеукраїнського турніру з вільної боротьби пам’яті майстрів спорту Михайла Боровкова і Валерія Геращенка. За нагороди змагань сперечалися понад сто юних борців наймолодшої вікової групи із тринадцяти збірних команд Тернополя, Вишнівця, Збаража, Шумська, Львова, Снятина і Будилова Івано-Франківської області, Хмельницького, Бердянська, Крамотарська та Білорусі.

У своїх вікових і вагових категоріях перемогли Олексій Казмірук, Микита Черніюк, Артур Крайняк, Артем Овсюк, Роман Пронак, Дмитро Ковальчук із Хмельницького, Матвій і Богдан Максимчуки з Бердянська, Олександр Рогоза із Краматорська, Олександр Смакула із Збаража, який нині займається в Львівському училищі фізичної культури, а також його земляки Владислав Хариш й Арсен Цар, вихованці Тернопільської КДЮСШ №1 Катерина Кондратенко, Юрій Беліченко, Сергій Подолянюк і Давид Дедів.

Призовими ж місцями своїх наставників з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, Збаразької, Шумської дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Тернопільської КДЮСШ №1 і Вишнівецької ОТГ порадували Віталій Ткач, Іван Максимчук, Євген Ранецький, Назар Гуска, Вероніка Кондратюк, Тарас Драбюк, Назар Бовтун, Богдан Косач, Річард Руденко, Володимир Степчук, Юрій Рабський, Мартіна Модна, Роман Левчук, Олександр Юнь, Станіслав Бак, Ігор Захарків, Дмитро Плесюк, Катерина Мельник, Назар Баньковський, Ілля Вінтонович, Вадим Швидкий, Роман Догон, Остап Борсук і Денис Абабій.

Традиційний турнір наймолодших юних борців вільного стилю став одним з етапів підготовки до чемпіонату України, який наприкінці травня відбудеться в Запоріжжі. Організаційний комітет щиро вдячний юним атлетам і їхнім наставникам. Окрема подяка — ректорові Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Богданові Буяку — за надані в безкоштовну оренду спортивні арени вишу.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: під час змагань; юні тернопільські борці разом зі своїми наставниками.

Фото з архіву автора