НАТХНЕННО І ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯУ

У фестивальному розмаїтті талантів, які проявляють себе під девізом «В єдності сила народу», відзначився і творчий колектив Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну.
На суд журі і глядачів керівники ансамблю народної музики та вокальної студії «Намисто» Юрій Молоканов і народного ансамблю фольклорного танцю «Візерунки» Галина Яровенко відібрали зі своїх доробків найкращі номери. Натхненно виконували члени вокальної групи пісню «Червона калина». Не забули аматори сцени про воїнів-захисників. Це проникливо прозвучало у співі солістки Зоряни Гевко з поєднанням хореографічної композиції «Нашим героям ». Досконале мистецтво танцю продемонстрували учасники студії «Візерунки» і в подальших номерах — «Український святковий», «Гопак», «Залицяльники». Інструментальна група ансамблю народної музики порадувала присутніх популярними мелодіями пісень «Козаче, козаче», «На городі чорна редька», віночком молдавських музичних мотивів. Відзначилися і солістивокалісти: Інна Шевчук виконанням пісні «Вишиванка», Яна і Анастасія Гетьман — «Українська мова», Вікторія Смолій — «Краю рідний — доленько моя», Діана Рубаха — «Мава м’я фраїра». Не поступалася їм аматорка художнього читання Христина Юрків.