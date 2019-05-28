Не помиліться із звітністю

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. На випадок оренди суб’єктом господарювання (підприємством або фізичною особою — підприємцем) приміщення у фізичної особи податковим агентом є орендар.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи відповідну ставку. Ця норма передбачена підпунктом 168.1.1 статті 168 Податкового кодексу України. Сума доходів у вигляді орендної плати оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків. Окрім того, з доходу необхідно утримати військовий збір — 1,5 відсотка.

Сплата до бюджету податку на доходи фізичних осіб і військового збору здійснюється під час виплати оподатковуваного доходу (підпункт 168.1.2 статті 168 Кодексу).

Cума виплаченої орендної плати фізичній особі відображається підприємством-орендарем у формі №1ДФ під ознакою доходу «106».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області