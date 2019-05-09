НЕ ЗАПЛАТИТЕ ВЧАСНО — НАРАХУЮТЬ ПЕНЮ

«МІЖСЕЗОННЯ» В ПОЛІТИЧНИХ КОРИДОРАХ УКРАЇНИ, КОЛИ НОВООБРАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ НЕ НАБУВ ПОВНОВАЖЕНЬ, А ПОПЕРЕДНІЙ ЇХ ФАКТИЧНО ВТРАТИВ, КОЛИ ПАТРІОТИЧНА ЧАСТИНА ПАРЛАМЕНТУ НАМАГАЄТЬСЯ УХВАЛИТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ ЗАКОНИ, А ІНША, ЯК МОЖЕ, ЇХ БЛОКУЄ, В СУСПІЛЬСТВІ НАРОСТАЄ БАЖАННЯ ЗРОЗУМІТИ, ЯК МОЖУТЬ СКЛАСТИСЯ ОБСТАВИНИ Й НАШЕ МАЙБУТНЄ. Щодо майбутнього держави — цілковиті запитання і надія, а щодо майбутнього наших гаманців — на два кроки наперед можна вже прогнозувати. До прикладу, посилаючись на останні новини, що стосуються чи не кожного з нас. Вартість газу для населення знизили на 30 коп за кубометр — небагато й одночасно повідомили, що платитимемо пеню за прострочені платіжки. За кожен день, коли в строк не заплатили за житлово-комунальні послуги, нараховуватимуть 0,01 відсотка пені. Такі правила зафіксовано в статті 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», який було ухвалено парламентом ще в листопад і 2017 року. Закон набирає чинності з першого травня 2019-го. Згідно із документом, розмір пені має бути встановлено в договорі з постачальником. Але він не може бути вищим як 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. Ось що сказано в законі: «Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином». Окрім впровадження пені, в законі є низка інших важливих змін. Наприклад, вводять абонплату на комуналку, нас також зобов’яжуть впускати в квартиру комунальник ів, дозволять відключати комунальні послуги за борги. І що приємно для споживача — комунальники платитимуть штрафи за відключення послуги без причини. Як платитимуть пеню споживач і, можна уявити, а от щодо постачальник ів послуг — важче, адже потрібно довести, що вони не виконали зобов’язання без причини. Впевнена, що причин вони віднайдуть безліч, навіть документами їх підтвердять. Тож усе-таки варто звернути увагу на пеню, яку платитимемо, якщо за комуналку розрахуємося із запізненням. Спеціалісти теплокомуненерго кажуть, що такий розмір пені для родин радше психологічний стимул платити, аніж фінансовий. Наприклад, якщо сім’я платить у середньому 1500 грн за комуналку на місяць і прострочила платіж на місяць, сума боргу збільшиться приблизно на 4,50 грн. Така пеня майже не відчутна. У першій редакції закону штрафи були вдесятеро більші, але до другого читання суми врізали. Згодом розмір пені можуть переглянути й, швидше за все, таки переглянуть. Важлива для всіх нас позиція в закон і, яка стосується абонплати. Кабмін розробляв документ, який встановить її максимальний розмір. Абонплату визначали за спеціальною формулою, де врахована мінімальна зарплата. Це означає, що з ростом мінімальної зарплатні зростатиме й розмір абонплати. Попередньо відомо, що в 2019 році максимальна абонплата за тепло, гарячу воду становитиме 43 грн, за холодну воду — 37,6 грн, за вивезення сміття — 16,1 грн. Отже, відтепер, навіть якщо ви зовсім не користувалися комунальною послугою — не використовували гарячу чи холодну воду, кілька місяців не були вдома й не «продукували» сміття, абонентську плату доведеться платити. «Плата за абонентське обслуговування — платіж, який споживач платить виконавцю комунальної послуги з індивідуального договору про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку», — йдеться в документі. Наскільки зростуть для нас послуги ЖКГ з огляду на нововведення, мабуть, відчуємо вже наступного місяця, коли платитимемо не лише за те, що спожили, а й за те, що нас обслужили. Якби компанії, які подають нам тепло чи воду, поміняли труби, то було б зрозуміло, за що абонплата. А за ті діряві труби, якими нині «йдуть» ці послуги в наші оселі, ми вже давно розрахувалися — ще за часів у Бозі почилого Радянського Союзу. Вже тепер орієнтовно можна припустити, що більше заплатимо принаймні в сумі за абонплату, а це — майже на сто гривень. Є новина й для тих, хто не встиг отримати чи поміняти на новий паспорт. 24 квітня уряд ухвалив нові суми вартості адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України — ID-картки й паспорта громадянина України для виїзду за кордон, за які будемо сплачувати після першого липня. Зміниться також і вартість бланк ів цих документів. Відповідно до змін, з першого липня 2019 року нові суми адміністративного збору становитимуть: при оформленні ID-картки (до 20 робочих днів) — 345 грн (126 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), до змін — 279 грн; при оформленні ID-картки (до 10 робочих днів) — 471 грн (252 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), до змін — 366 грн; при оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) — 682 грн (352 грн вартість адмінпослуги та 330 грн вартість бланка), до змін — 557,32 грн; при оформленні закордонного паспорта (до семи робочих днів та до трьох робочих днів у разі наявності підстав) — 1034 грн (704 грн вартість адмінпослуги та 330 грн вартість бланка), до змін — 810,32 грн. Тож, якщо є потреба поміняти паспорт чи отримати закордонний, варто підійти в ЦНАП і за неповних два місяці, що залишилися до подорожчання послуги, вирішити питання з паспортами дешевше. Валентина БАЦА.