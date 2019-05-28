Ніхто без боротьби не здався

Надзвичайно гамірно було останньої весняної неділі в прес-клубі нашої редакції. Посперечатися за нагороди традиційного малого Літнього кубка зі швидких шахів серед дітей передплатників «ВЖ плюс» віком до чотирнадцяти років вирішили аж двадцять чотири юні прихильники древньої гри.

Утім більшість із гамірних та непосидючих юнаків з дівчатами вже геть не новачки в хитросплетіннях шахових комбінацій. Тому відразу після перших слів головного судді змагань, заступника голови обласної федерації шахів Ігоря Подольського про початок турніру за швейцарською системою в дев’ять турів із 15-хвилинним контролем часу в приміщенні запанувала тиша. Незалежно від віку учасники і глядачі шахових змагань зобов’язані дотримуватися чітко встановлених правил, серед яких і заборона гучних розмов, вимкнений звук у мобільних пристроїв.

— Кваліфікація юних шахістів була різною — від першого до четвертого розрядів, — розповів після завершення баталій Ігор Подольський. — Проте без боротьби ніхто і не подумав здаватися. Зі старту лідерство захопили фаворити-першорозрядники. Мова про учасника торішнього чемпіонату світу з шахів, дев’ятилітнього нині тернопільця Назара Сохора та на два роки старшого за нього учасника чемпіонату Європи Петра Запорожця з Байківців.

За грою останнього головному арбітрові було особливо цікаво спостерігати. Адже юнак нещодавно захопився ще й музикою і трохи загальмував у зростанні шахової майстерності. Втім обоє в третьому турі розійшлися із суперниками миром, і лідерство захопив ще один першорозрядник — Іван Івкевич із Почаєва. А після п’ятого вперед несподівано вийшов другорозрядник Матвій Чорний. Ненадовго, щоправда, адже вже після сьомого туру Івкевич повернув собі чільну позицію.

Вирішальними ж, звісно, стали два завершальні тури. У восьмому Сохор, перемігши лідера, допоміг Запорожцю вийти на перше місце, відстаючи від нього на половину очка. Нарешті в останньому новоспечений лідер впевнено перемагає Богдана Цимбалістого, Сохор грає внічию з Олександром Прохоровим, а Івкевич змушує здатися Христину Білоус із Хоросткова…

У підсумку Петро Запорожець, набравши 7,5 очка, стає переможцем. За ним із відставанням у півочка від суперника фінішували четверо інших лауреатів — Іван Івкевич, Назар Сохор, Олександр Прохоров і Матвій Чорний. Причому Матвій видавався розчарованим, адже в завершальній партії грав білими проти семилітнього чемпіона області серед дітей до восьми років, третьорозрядника Юрія Кондрацького, що давало підстави сподіватися на перемогу і вище місце. Проте суперник впевнено провів пряму атаку на білого короля і заслужено переміг, теж набравши п’ять із половиною очок із дев’яти можливих.

А наймолодшим учасником турніру виявився Артем Гирон зі Скалата. П’ятирічний шахіст набрав чотири очки і виконав норматив четвертого розряду.

Усіх учасників турніру нагороджено грамотами, солодкими призами і книгами на шахову тематику від ветерана гри з Тернополя Володимира Чигиря. А п’ятьох лауреатів – ще й грошовими винагородами.

ТУРНІР ДОРОСЛИХ — ЧЕРЕЗ ПІВТОРА ТИЖНЯ

Нагадаємо також, що дорослий турнір Літнього кубка зі швидких шахів серед передплатників «ВЖ плюс» відбудеться в неділю, 9 червня. Умови участі ті ж, що і в дитячих змаганнях. Початок реєстрації — о 10 годині 30 хвилин, початок змагань — о 10 годині 45 хвилин.

На фото: під час змагань; вгорі — лауреати змагань (зліва направо) у верхньому ряду — Олександр ПРОХОРОВ, Петро ЗАПОРОЖЕЦЬ, Матвій ЧОРНИЙ, у нижньому — Назар СОХОР, Іван ІВКЕВИЧ.

Фото Василя БУРМИ