Нові призначення слуги народу

Президент України Володимир Зеленський 21 травня 2019 року не лише розпустив Верховну Раду, а й підписав 14 указів щодо звільнень та призначень нових людей на ключові посади в країні. У першу чергу мовиться про Генеральний штаб Збройних сил України та Адміністрацію Президента. Важливі кадрові рішення президент приймав і у наступні дні.
Список імен та посад: призначення Зеленського
Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду Руслана Хомчака. Відповідні укази №301/2019 та №302/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.
Хомчак – перший заступник командувача Сухопутних військ України з 2016 року, генерал-лейтенант, командир оперативного командування “Південь”. Учасник бойових дій на Донбасі, зокрема – подій під Іловайськом.
Глава держави Володимир Зеленський призначив очільником Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана. Відповідний указ №304/2019 Зеленський оприлюднив одразу після указу №303/2019 про розпуск Верховної Ради України.
Першим заступником голови Служби безпеки України і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ президент призначив Івана Баканова Відповідний указ №316/2019 з’явився на сайті президента близько полудня 22 травня.
Володимир Зеленський призначив співзасновника “Студії “Квартал 95” Сергія Шефіра першим помічником президента України. Указ №305/2019 опублікували на сайті президента.
Ще одним помічником президента став Андрій Єрмак (указ №311/2019). Також Володимир Зеленський призначив 21 травня своїм позаштатним радником Михайла Федорова (Указ №301/2019).
Представник президента у Верховній Раді
Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм радником та представником у Верховній Раді України. Указ №312/2019 опублікований на офіційному сайті президента.
Представник президента в Кабміні
Володимир Зеленського призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів. Указ №314/2019 опублікований на сайті президента. Герус – член команди Зеленського з енергетики і голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг.
Президент Володимир Зеленський указом №321/2019 звільнив і знову призначив на посаду Уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича.
Указом №319/2019 президент звільнив і призначив Вадима Свириденка на посаду Уповноваженого президента з питань реабілітації учасників бойових дій.