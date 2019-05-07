Нові санкції — з 24 травня

Із 24 травня 2019 року вступають у дію нові санкції щодо відповідальності за порушення строків та вимог митних режимів. Відтак Законом України від 8 листопада 2018 року за номером 2612-VIIІ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» для громадян встановлено нові умови ввезення транспортних засобів.

Передбачено перехідний період у 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цим законом. До 24 травня 2019 року митне оформлення транспортних засобів, щодо яких не дотримані строки або умови митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється за умови сплати митних платежів та добровільної сплати фізичною особою, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб, коштів у сумі, що дорівнює розміру 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Після зазначеного періоду при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, власнику автомобіля загрожує штраф у розмірі 170 тисяч гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

За керування транспортними засобами, щодо яких порушено строки їх тимчасового ввезення та/або транзиту, використання таких транспортних засобів для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження особами, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, передбачено штраф в розмірі 8500 гривень. При повторному ж правопорушенні — 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області