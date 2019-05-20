Нюанси виписки податкової накладної управителем майна

Згідно із підпунктом 5 пункту 180.1 статті 180 Податкового кодексу України для цілей оподаткування ПДВ платником податку є особа — управитель майна, яка веде окремий податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних із використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Норми згаданого підпункту 5 не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій із нерухомістю, створених відповідно до закону.

Взяття на облік договору управління майном здійснюється шляхом додаткового взяття на облік управителя майна як платника податків — відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Управителю майна при взятті на облік договору управління майном присвоюється 9-значний реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який використовується для сплати податків, виконання прав та обов’язків платника податків за договором окремо від власної діяльності.

Цей номер, згідно пунктом 1.6 розділу I Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року за номером 1130, є також індивідуальним податковим номером платника ПДВ для особи — управителя майна.

Відповідно до пункту 1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, при здійсненні господарських операцій, пов’язаних із використанням майна, отриманого в управління за договорами про управління майном, податкова накладна складається особою — управителем майна, яка веде окремий облік із податку на додану вартість таких господарських операцій та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету.

При цьому в такій податковій накладній у графі «Постачальник (продавець)» зазначається найменування управителя майна, а в графах «Індивідуальний податковий номер» та «Податковий номер» зазначається присвоєний 9-значний номер.

Решта реквізитів податкової накладної заповнюються відповідно до вже згаданого порядку за номером 1307.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області