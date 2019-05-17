Офіційне працевлаштування працівника — гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладання трудового договору. При укладенні трудового договору існують певні вимоги до його форми: трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим, зокрема у випадках, коли на цьому наполягає працівник. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування і реалізації державно ї політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу. Саме дотримання письмової форми трудового договору при працевлаштуванні дає працівнику можливість здійснювати захист своїх трудових прав у разі невиплати або затримки у виплаті заробітної плати, а також інших порушеннях трудового законодавства з боку роботодавця. Що розуміється під нелегальним працевлаштуванням? Нелегальним працевлаштуванням слід вважати наймання працівника на роботу без офіційного працевлаштування, тобто без укладання трудового договору. Яка відповідальність настає за використання найманої праці без укладення трудового договору? Юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у разі: фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час; виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків. У такому випадку на роботодавця накладається штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, а це на сьогодні становить 125190 грн за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Також за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) встановлено адміністративну відповідальність, що тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, за грубе порушення законодавства про працю встановлено також кримінальну відповідальність, зокрема, за: незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протид ії корупції» іншою особою; інше грубе порушення законодавства про працю. Такі дії караються: штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 тис. до 51 тис. грн; або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років; або виправними роботами на строк до 2-х років. Які особливості відповідальності роботодавця щодо окремих категорій найманих працівників? У випадку, коли роботодавець порушу є норми законодавства в частин і працевлаштування щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, карається: штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 85 тис. грн); або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5-ти років; або виправними роботами на строк до 2-х років; або арештом на строк до 6-ти місяців. Куди можна звернутися за захистом своїх прав? У разі, якщо роботодавець використову є найману працю особи, допуска є її до робочого місця, однак відмовляється укласти трудовий догов ір, з цим питанням необхідно звернутися до: територіального органу Державної служби України з питань праці, суду. Для встановлення факту трудових відносин у судовому порядку рекомендовано мати докази, які підтверджують факт того, що працівник справді працював на користь роботодавця — це можуть бути будь-які письмові, фото-, відео-, аудіодокази, покази свідків. У разі задоволення позову роботодавець буде зобов’язаний оформити трудові відносини та зробити записи до трудової книжки. Хочу застерегти найманих працівник ів, які свідомо йдуть на роботу без офіційного працевлаштування. Пам’ятайте, неофіційне працевлаштування та отримання заробітної плати у конверті позбавляють вас гарантованого права на захист з боку держави, у тому числі права на отримання житлових субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, права на пенсійне та матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в разі відсутності страхового стажу. Своєю чергою, Мін’юст долучився до заходів щодо детінізації ринку праці. Завдяки співпраці з Державною службою України з питань праці зі свого боку ми посилюємо контроль за офіційним оформленням трудових відносин, насамперед особами, які мають майнові зобов’язання за рішенням суду, в тому числі заборгованість зі сплати аліментів. Куди звертатися за детальнішою консультацією та роз’ясненнями? Якщо у вас є питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатно ї правової допомоги за номером 0 (800) 213 103 цілодобово та безкоштовно в межах України. 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