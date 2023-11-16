У жовтні працевлаштували понад шість тисяч працівників

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. З початку цього року його фахівці провели індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками 62-х підприємств краю, за наслідками якої 54 з них погасили заборгованість із заробітної плати на 9,8 мільйона гривень, із податку на доходи фізичних осіб — на понад два мільйони, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — більш ніж на три мільйони гривень.

Також працівники ДПС на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників шістьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Після цього на всіх ліквідовано заборгованість із заробітної плати на 2,6 мільйона гривень, із податку на доходи фізичних осіб — на 482,6 тисячі, з єдиного соціального внеску — на 1,5 мільйона гривень.

ведеться регулярний контроль за дотриманням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Цього року на засіданнях комісій заслухано керівників 114-ти підприємств та організацій, на яких заробітну плату виплачували у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Після проведеної роботи 107 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьому до бюджету надійшло 922,2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 662,7 тисячі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведено роз’яснювальну роботу з аналогічних питань й на 522-х підприємствах та організаціях області. Внаслідок цього 478 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло 6,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та понад 7,2 мільйона єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками у жовтні офіційно влаштовано 6368 працівників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області