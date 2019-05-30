Пам’ятають Тетяну Сосновську

Вісім років минуло відтоді, як перестало битися серце відомої на Гусятинщині спортсменки, дбайливої матері, щирого товариша Тетяни Сосновської. Аби вшанувати пам’ять про неї, родичі, друзі, спортсмени вже сьомий рік підряд провели турнір з волейболу серед жіночих команд.

Цього разу позмагатися до мальовничого міста над Збручем приїхали шість команд із Кам’янця-Подільського, Хоросткова і Монастириської. Баталії відбулися на відкритому майданчику районного стадіону «Збруч». Гарна погода і чисельні шанувальники гри над сіткою спонукали дівчат демонструвати цікавий волейбол. Лауреатів визначили в двох вікових групах — 2006—2007 і 2004—2005 років народження.

І в обох підопічні відомого тренера Алли Здоровцової з Хоросткова порадували свого наставника перемогами. А другі місця дісталися волейболісткам із Монастириської, які випередили дівчат із сусідньої Хмельницької області.

Лауреатів нагородили грамотами і відзнаками районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх». А сини Тетяни Сосновської Володимир і Євген вручили кожній з команд грошові винагороди.

А. КУЗИК.

Фото з архіву організаторів