Переважає приватне підприємництво

На початок квітня цього року в головному управлінні ДФС у Тернопільській області на обліку перебували 57466 основних платників податків. Більшість із них — представники малого бізнесу.

Мова передусім про 34395 приватних підприємців. Їх стало на 19 більше, ніж в аналогічному торішньому періоді. Трохи менше є на обліку юридичних осіб — 23071 суб’єкт господарювання. Їхня кількість порівняно з першим кварталом 2018 року зросла на 700.

Упродовж березня цього року взято на облік 480 платників податків — 71 юридична особа та 409 приватних підприємців. За цей же час припинили діяльність 482 платники податків, з яких 123 юридичні особи та 359 підприємців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області