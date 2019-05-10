Підтримали перший запропонований варіант

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» думки останніх стосовно 29-го ходу чорних розділилися. Пропонувалося і 29… Тf8—e8, і 29… Kpg8—g7, і 29… h7—h5 (Богдан Буковський із Козівського району, який другим прислав свій варіант), і навіть 29… h7—h6.

Однак виграв хід, першим запропонований Станіславом Суханицьким із Лубен Полтавської області: 29… Tf8—b8. Його підтримали Ярослав Понятишин із Хмельницького, Володимир Люба із Житомира, Тетяна Борисяк з Олександром Кислим із Теребовлі, Марко Кміть та Ігор Чайка з Тернополя, Кирило Волинський із Полтави, Іван Заїка з Новограда-Волинського на Житомирщині і Борислав Майор із польського Мінська Мазовецького.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8

Білі обрали 30. Ta3—a4…?

Черга за тридцятим ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 20 травня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. І не забувайте, що до гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. На найактивніших учасників очікують нагороди.

ЕСТЕТИКА в ШАХАХ

До вашої уваги захоплююча партія кандидата в майстри спорту й активного учасника нашого матчу Володимира Люби з турніру, де він місяць тому вперше пробував підкорити майстрівський рубіж.

Сицилійський захист

Після 1. е4, с5 2. Kf3, d6 3. d4, cd 4. K:d4, Kf6 5. Kc3, a6 6. Ce3, e6 7. g4, h6 8. Cg2, Kc6?! 9. h3, K:d4 10. Ф:d4, e5 11. Фd2, Ce6 12. f4, Ce7 13. f5, Cd7 14. 0—0—0, b5!? 15. Cf3, b4 16. Kd5, K:d5 17. Ф:d5, Tc8!? 18. h4, Cc6 19. Фb3, C:h4 20. Ф:b4, Cg5 21. Фd2, Ce3 22. Ф:e3, 0—0 виникла зображена нижче на діаграмі позиція.

ЛЮБА — СМИКАЛО

Далі білі провели шокуючи жертву тури:

T:h6!! f6 (на 23… Са4 достатньо 24. Th2!) Фb3+ d5 25. ed! Tb8 26. dc! T:b3 27. T:d8, T:d8 28. c7! і чорні здалися.

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел