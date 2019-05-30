Право на податкову знижку

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року. Такі вимоги підпункту 166.1.2 статті 166 Податкового кодексу України.

Податкова декларація подається контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Причому за вибором платника декларація може бути подана в один із таких способів:

— особисто або уповноваженою на це особою;

— надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Із метою підвищення рівня добровільності декларування доходів громадян, підвищення якості адміністрування ДФС запроваджено новий електронний сервіс в електронному кабінеті, в тому числі — заповнення та подання податкової декларації про майновий стан і доходи платниками податків — фізичними особами в електронному вигляді. Крім того, на офіційному веб-порталі ДФС (sfs.gov.ua) в банері «Деклараційна кампанія 2019» розміщено електронні форми декларації та приклади її заповнення.

Варто також нагадати, що коли платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області