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Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпустить Верховну Раду.

20.05.201920.05.2019Автор Вільне Життя
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпустить Верховну Раду.

Про це він повідомив під час першої промови на посаді 20 травня.

Новобраний президент заявив, що в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори, а перед тим закликав ухвалити низку важливих законів.

“Ви призначили самі інавгурацію в понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо працювати. А тому, я прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс і зробіть відкриті списки. А також, я прошу вас звільнити з посад голову СБУ, генерального прокурора України, міністра оборони України. Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі, непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8 скликання”, – сказав Президент .