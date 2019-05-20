Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпустить Верховну Раду.

Про це він повідомив під час першої промови на посаді 20 травня. Новобраний президент заявив, що в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори, а перед тим закликав ухвалити низку важливих законів. “Ви призначили самі інавгурацію в понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо працювати. А тому, я прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс і зробіть відкриті списки. А також, я прошу вас звільнити з посад голову СБУ, генерального прокурора України, міністра оборони України. Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі, непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8 скликання”, – сказав Президент .