ЧОМУ ГОРИТЬ, АЛЕ НЕ ГРІЄ?

ДО РЕДАКЦІЇ ЗВЕРНУЛАСЯ ЖИТЕЛЬКА БЕРЕЖАНЩИНИ ЛЮДМИЛА БОГДАНІВНА, ЯКА РОЗПОВІЛА ПРО ТЕ, ЩО ГАЗ, ЯКИЙ ВОНА ВИКОРИСТОВУЄ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ, ГОРИТЬ ТАК, ЩО, ЯК ПИШЕ, «НЕ ВИСТАЧАЄ ТЕРПІННЯ СТОЯТИ БІЛЯ ПЛИТИ, ДОКИ ЗАКИПИТЬ ВОДА». ЖІНКА ПЕРЕКОНАНА, ЩО ОПЛАТА ЗА ГОЛУБЕ ПАЛИВО НЕ ВІДПОВІДАЄ ЙОГО ЯКОСТІ. «ВАРТІСТЬ ГАЗУ РОСТЕ, ЯК НА ДРІЖДЖАХ, А ЙОГО ЯКІСТЬ — СЛІВ НЕ ВИСТАЧАЄ… НЕХАЙ СПЕЦІАЛІСТИ ДАДУТЬ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ, ЧОМУ МИ, СПОЖИВАЧІ, ПОВИННІ ПЛАТИТИ ЧИМАЛІ ГРОШІ ЗА НЕДОБРОЯКІСНИЙ ТОВАР — ГАЗ?» — ЗАПИТУЄ ЛЮДМИЛА БОГДАНІВНА. Щоб дати відповідь на запитання, звернулася до спеціалістів. І ось що з’ясувала. Насамперед Людмилі Богданівні порадили перевірити, чи справне в її будинку газове обладнання, адже саме через несправність газової плити, через те, що конфорка може бути «забитою», зменшується тиск газу й він подається нерівномірно. А щодо якості газу, то тут питання складніше. — До нас упродовж чотирьох років ніхто із споживачів не звертався зі скаргою щодо якості газу, який надходить у приватні оселі, — каже начальник управління захисту споживачів головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Тетяна Трінька-Яворська. — Контроль за тим, який газ ми споживаємо, здійснює Укртрансгаз. Оператор української газотранспортної системи щомісяця інформує громадськість про якість газу в регіонах України, розміщуючи на сайті паспорти фізико-хімічних показників природного газу кожного регіону. Загалом, якщо споживач не задоволений тиском газу, першочергово він може звернутися в газову службу в області за номером телефону 104. Як з’ясувалося, не так просто визначити на рівні області, чи доброяк існий газ ми отримуємо. Адже ані лабораторій, ані можливостей вплинути на якість газу в нас немає. Така лабораторія є найближче до нас в Івано-Франківську — у державному підприємстві «Івано-Франк івський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Але, щоб спеціалісти відібрали саме у вас газ на дослідження, потрібно мати дуже вагомі підстави. Та й вартість такої роботи висока. У ПАТ «Укртрансгаз» пояснюють, що, приймаючи газ до магістральних трубопроводів, щоб постачати населенню і промисловості, вони обов’язково перевіряють його якість. При цьому наголошують: Укртрансгаз лише транспортує природний газ, який поставляється до магістральних газопроводів, і не має технічної можливості погіршувати або змінювати його якість. У жовтні товариство робило аналіз фізико-хімічних показників і оприлюднило карти й паспорти якості за попередні місяці. Все добре. За інформацією Укртрансгазу, середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України в жовтні 2019 року, становить 8256 ккал/ м3 (при нормі стандарту 7600 ккал/ м3). Тобто нам повідомляють, що маємо газ навіть якісніший, ніж могли б отримувати. Часом трапляється, що колір газу, який горить, червоний. Це, як стверджують в Укртрансгазі, свідчить не про те, що газ низькоякісний, а про те, що він не повністю згорів. Тож радять провітрювати приміщення, аби було більше кисню, почистити газові прилади. Впливає на згоряння і тиск газу. Якщо він низький, то й газ горітиме дуже «в’яло». Особливо «ліниво» горітиме він узимку. Спеціалісти радять часто технічно обслуговувати котел — раз на рік, газову плиту — раз на три роки. Плюс не палити газ у закритому приміщенні. Ще торік, пояснюючи, чому газ горить погано й гріє «ніяк», в Укртрансгазі називали низку організацій, до яких пропонували звернутися, якщо не влаштовує якість газу: НКРЕКП, Держспоживінспекцію, департамент технічного регулювання в Міністерстві економічного розвитку й торгівлі. Навряд чи будете звертатися, бо ж там не мають лабораторій, щоб на місці перевірити якість газу. Тож усі дороги ведуть усе ж в Укртрансгаз. А там переконують, що контроль якості природного газу, зокрема і визначення його компонентного складу й теплоти згоряння, який передається до газорозподільних мереж, тобто нам з вами, проводять понад 60 їхніх хіміко-аналітичних лабораторій. Усі вони атестовані, й нема є підстав їм не довіряти. Тож усе це — ходіння по колу. Звичайно, можна наполягти й усе ж добитися, щоб газ, який іде саме до вашої конфорки, перевірили на якість. Його відберуть і повезуть, якщо не до Івано-Франківська, то в Київ. Якщо газ виявиться низькоякісним, заплатять газовики, якщо ж аналізи будуть у нормі, заплатите ви й не одну тисячу гривень. Я чомусь не сумніваюся: лабораторії покажуть, що газ не просто високоякісний, а дуже-дуже високоякісний і ми великою мірою навіть не доплачуємо за це. А отже, підстав для його перевірки й бути не могло. Ви сумніваєтеся? Валентина БАЦА.