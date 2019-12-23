МАГІЧНА ЦИФРА 5500 ГРН ЩА ТИСЯЧУ КУБІВ ГАЗУ

Чи не щотижня наша влада вносить корективи, а то й новації в наше життя. Наприклад, загалові повідомили про те, що уряд затвердив правила надання послуги з постачання гарячої води, а також типові договори для жителів багатоповерхових будинків. За словами міністерки розвитку громад та територій України А. Бабак, українці, які живуть у багатоповерхівках, переходитимуть від системи, коли діє один вид договору й споживач не знає, хто надає послугу, як визначається їх якість, до кого апелювати, якщо послуга недоброякісна, до системи різних видів договорів. Тобто споживач одноосібно може укласти угоду з надавачем послуг або ж усі жителі багатоповерхівки чи уповноважена організація за дорученням споживач ів. За словами А. Бабак, таке рішення дасть можливість згодом перераховувати кошти споживачів, якщо послуги були недоброякісні чи надані не в повному обсязі. Уточнені й деталі рішення: гарячу воду повинні подавати індивідуальним укладачам послуги в квартири не нижче 50 градусів за Цельсієм і не вище ніж 75 градусів, а до вводу в будинок — за колективним договором, не нижче 55 градусів. Це стосується як колективних споживачів, так і тих, хто має індивідуальні теплові пункти. Дуже активна позиція урядовців і щодо інформування населення з приводу ціни на газ. У понеділок, 16 грудня, в ефірі одного з телеканалів прем’єр-міністр Олексій Гончарук наголосив: незалежно від того, як складуться перемовини щодо газу з Росією, українці платитимуть за тисячу кубів щонайбільше 5500 грн. Для тих, хто слухав — як бальзам на душу. Але прем’єр не додав, що це тільки «гола» ціна — без ПДВ і т. ін. Ось як уточнює Кабмін на своєму сайті вартість газу для населення. «Ціна на природний газ для споживачів, які купують газ на умовах ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку), у грудні 2019 р. становитиме 4277 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутіві транспортних витрат). Із першого січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів у рамках ПСО. Пропонується гарантована квартальна ціна, яка буде діяти з першого січня нового року до кінця опалювального сезону. Гарантована оптова ціна від НАК «Нафтогаз України» зафіксована на рівні 5500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). Ця пропозиція дозволить захистити побутових споживачів від різкого подорожчання газу, яке може відбутися в першому кварталі 2020 р. Кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у кожному регіоні залежить від витрат на транспортування газу магістральними і регіональними газопроводами, а також від націнки газзбутів. З урахуванням поточних транспортних тарифів кінцева роздрібна ціна з ПДВ становитиме від 7,2 до 7,8 грн за куб. м газу (проти 8,5 грн за куб. м у першому кварталі 2019 р.) З першого січня 2020 року і до кінця опалювального сезону всі домогосподарства та виробники тепла автоматично будуть отримувати газ за гарантованою ціною. Для цього споживачам не потрібно робити жодних дій, підписувати додаткові угоди або здійснювати передоплату. Щомісячна ринкова ціна в першому кварталі нового року може як зрости, так і знизитися залежно від результатів переговорів із «Газпромом », погоди, ринкової ситуації та інших факторів. Будь-який споживач може відмовитися від запропонованої гарантовано ї квартальної ціни й обрати щомісячну ринкову. У цьому випадку з 10 по 24 грудня 2019 року таким споживачам необхідно звернутися до своїх регіональних збутових компаній, які запропонують найбільш зручний для клієнта алгоритм відмови від гарантованої ціни. Після 24 грудня 2019 року споживачі, які оберуть щомісячну ціну, не зможуть скористатися гарантованою ціною». Але як би не переконував уряд у здешевленні газу, люди що далі, то більше покладаються самі на себе, тож іще з осені активно заготовляли дрова — хто замовляв у продавців, а хто й сам в’язанками зносив у двір. Це ті, хто не стежить за ось такою інформацією: Нацбанк і уряд планують здешевити кредити до 12 відсотків. За словами Гончарука, тепер для цього сприятливі умови, бо маємо низький рівень інфляції — 5,1 відсотка, такого давно не було. «Ми поставили собі за мету, щоб, умовно, вже навесні бізнес міг розраховувати на отримання кредитів під 16 відсотків, улітку — близько 14, а восени — під 12 відсотків річних у гривні», — підсумував прем’єр-міністр. А це означає, що депозити за вкладами будуть знижуватися. Тож, той, хто має зайві гривні й не хоче міняти їх на тверду валюту, вже тепер має задуматися над відкриттям депозиту, щоб врятувати від інфляції заощадження. Інфляція «із грубшого » — підвищення ціни на товари й знецінення грошей. Урядовці кажуть, що такого низького рівня інфляції, як тепер, у нас давно не було. Не було, бо так різко не падав долар. Тобто тепер за гривню, яка укріпилася стосовно долара, ми мали б купувати товарів більше, ніж раніше. Але ціни на пальне, товари й послуги знижуватися не поспішають, а часто — навпаки. Може, штучно здешевивши долар, штучно зменшили інфляцію? Бо якась вона дивно низька. Валентина БАЦА.