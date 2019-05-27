Про зміни — через електронний кабінет

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 70.5 статті 70 Податкового кодексу України та пункту 1 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи — платника податків за формою №1ДР, яка водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство).

Фізичні особи повідомляють контролюючі органи про зміни, які вносяться до облікової картки, шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру за. Для заповнення облікової картки і заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних.

Підпунктом 17.1.14 пункту 17.1 статті 17 Кодексу передбачено, що платник податків має право реалізовувати через електронний кабінет права та обов’язки, ним передбачені, та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Вхід до інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС. Робота в приватній частині ІТС «Електронний кабінет» здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн із використанням електронного цифрового підпису.

В електронному вигляді облікова картка та заява подаються через меню «ЕК для громадян»/«Облікова картка фізичної особи — платника податків. Форма 1ДР/Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Форма 5ДР» приватної частини ІТС «Електронний кабінет».

Для приєднання до облікової картки та заяви за сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, платнику податків необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільної форми», який заповнюється так:

— поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу» заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу або документа, який підтверджує зміни облікових даних;

— у графі 2 «Найменування файлу документа» табличної частини за допомогою кнопки «Обзор» обирається відповідна сканована копія документа.

При цьому кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).

Для збереження сканованого документа необхідно натиснути кнопку «Зберегти».

Платник податків підписує сформовані облікову картку або заяву електронним цифровим підписом та направляє протягом операційного дня до контролюючого органу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області