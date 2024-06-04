Отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску через електронний кабінет

Згідно з пунктом 42 прим.1.2 статті 42 прим. 1 Податкового кодексу України (ПКУ) електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, в тому числі, шляхом, зокрема, проведення звірки розрахунків платників податків з державним та місцевими бюджетами, а також одержання документа, що підтверджує стан розрахунків, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контрольного органу відповідно до вимог Закону України від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету дозволяє платнику створити та надіслати до відповідного органу ДПС запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску за даними органів ДПС за формою «F/J1300207».

Верхня панель навігації у вікні «Заяви, запити для отримання інформації» дозволяє встановити відповідний період та обмежити перелік документів за типом «J(F)13 Запити». Зі списку документів обирається запит (F/J1300207) натисканням лівої клавіші миші. В наступному вікні в полях «Регіон» та «Район» обирається відповідний територіальний орган ДПС (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації), та натискається кнопка «Створити».

Поля форми запиту заповнюються системою автоматично, а саме:

найменування; прізвище ім’я, по батькові платника податків;

податковий номер платника податку або серія та номер паспорта;

дата відправлення запиту до органів ДПС.

Автоматичне заповнення таких полів можна відмінити, знявши позначку «Авто розрахунок».

Зберегти створений запит можна натиснувши кнопку «Зберегти». Збережений документ можна підписати та відправити до органу ДПС, натиснувши кнопки «Підписати» та «Відправити».

Робота у приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Отже, платник податків має право надіслати запит за формою «F/J1300207» через меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету.

Відповідь на запит платнику податків надсилається через електронний кабінет не пізніше п’ятнадцяти робочих днів із дня його отримання у вигляді витягу з інформаційно-комунікаційної системи ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та сплати єдиного внеску за формою «F/J1400207». Витяг формується за період вибраний платником податків при створені запиту з урахуванням строків давності, станом на дату відправлення запиту до органів ДПС.

Самостійно перевірити дані, за якими сформовано витяг можна за допомогою меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини електронного кабінету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області