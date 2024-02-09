Допоможе електронний кабінет

Електронний документообіг між платником податків та контрольним органом здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України (ПКУ) — пункт 42.6 статті 42 ПКУ) та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 серпня 2017 року за номером 959/30827 зі змінами. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор повідомляє про таких осіб контрольний орган, на обліку в якому перебуває автор, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до порядку (ідентифікатор форми F/J 1391103).

Для отримання інформації щодо відповідальних осіб, яким шляхом направлення повідомлення за ідентифікатором форми F/J 1391103 делеговано право підпису електронних документів, платнику податків необхідно подати до контрольного органу запит на отримання інформації щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів (ідентифікатор форми F/J 1391501).

Порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» визначається наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року за номером 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України першого серпня 2017 року за номером 942/30810 (із змінами).

Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету надає платникам можливість створення заяв та запитів для отримання інформації, в тому числі запиту.

У запропонованій формі запиту необхідно заповнити відповідні поля такого запиту, підписати та надіслати до контрольного органу.

Відповідь на запит (витяг щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів (ідентифікатор форми F/J 1491501)) можна переглянути у вкладці «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи».

Крім того, розділ «Дані про уповноважених осіб» меню «Налаштування» містить інформацію стосовно осіб, яким делеговано право підпису електронних документів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області