Профілактичні заходи для запобігання корупції

Належне інформування про відповідальність за корупційні дії запобігатиме їх вчиненню. Адже той, хто проінформований, захищений від ризиків – так вважають у секторі з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДФС у Тернопільській області.

Тому саме роз’яснювальній та консультаційній роботі фахівці підрозділу приділяють особливу увагу. З початку 2019 року з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства працівники сектору провели по 12 нарад на теми «Особливості заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» та «Етика поведінки державного службовця». Рекомендації щодо запобігання конфлікту інтересів у діяльності працівників органів ДФС обговорили на п’ятьох нарадах із фахівцями фіскальної служби Тернопільщини.

Окрім цього, працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції під час 99-ти профілактичних бесід роз’яснили норми Закону України «Про запобігання корупції». Зокрема, акцентували увагу на обмеженнях, спрямованих на запобігання та протидію корупції, одержанні дарунків. роботі близьких осіб, діях осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функції держави тощо. Поза увагою не залишилися і такі важливі питання як фінансовий контроль, врегулювання конфлікту інтересів, особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили правопорушення та попереджені про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, незаконне збагачення, підкуп службової особи, за зловживання владою або службовим становищем, за перевищення влади або службових повноважень.

Фахівці структурного підрозділу надавали методичну і консультаційну допомогу з питань застосування і дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема в заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. З метою підвищення обізнаності про права та обов’язки суб’єктів декларування реалізовано комплекс заходів у цьому напрямі. Відтак станом на 1 квітня 2019 року всі суб’єкти декларування фіскальної служби області, які повинні були подати декларації як особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виконали цю вимогу.

У січні-квітні цього року на працівників ГУ ДФС в області склали чотири адміністративні протоколи. Оскільки вони не подали або подали несвоєчасно повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. З початку року фахівці структурного підрозділу провели також два службові розслідування щодо виявлення причин та умов, які призвели до вчинення корупційного правопорушення та невиконання вимог антикорупційного законодавства. Повідомлення про можливі порушення працівниками ГУ ДФС у Тернопільській області вимог Закону України «Про запобігання корупції» платники надіслали на інформаційну лінію «Пульс».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області