Реалізують безхазяйне майно

Упродовж січня-квітня 2019 року 356 юридичних осіб, які на початок року допустили податковий борг, скоротили його в абсолютному значенні на 62,6 мільйона гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Повністю виплатили заборгованість перед державою 252 суб’єкти господарювання. Сплачена ними сума склала 56,3 мільйона гривень.

Із початку року в рахунок погашення податкового боргу спрямовано до зведеного бюджету 12,9 мільйона гривень. Із них до державного бюджету надійшло 7,9 мільйона.

У січні-квітні до суду спрямовано 33 звернення щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму 21,2 мільйона гривень. Задоволено вже 13 заяв на 2,3 мільйона гривень. Щодо звернення стягнення на активи фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 23 позови на суму податкового боргу в шість мільйонів гривень.

Надходження коштів до зведеного бюджету за рахунок реалізації безхазяйного майна склали 379,6 тисячі гривень: до державного бюджету — 66,7 тисячі, до місцевих бюджетів — 312,9 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області