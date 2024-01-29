Сплата податкового боргу на Тернопільщині

За підсумками 2023 року в абсолютному значенні податковий борг зменшили 500 підприємств, які допустили його на початок року, на загальну суму 99,5 мільйона гривень. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області.

При цьому 432 суб’єкти господарювання сплатили заборговану суму повністю — 72,6 мільйона гривень. У рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету в 2023 році надійшло 82,9 мільйона гривень, що на 25 мільйонів більше, ніж торік. Із них державний бюджет отримав 37,3 мільйона гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо).

Так, упродовж минулого року фахівці податкової служби області подали до суду 629 позовів щодо стягнення 100,7 мільйона гривень податкового боргу. Зокрема, 23 звернення щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 23,9 мільйона гривень. Щодо надання дозволу на реалізацію описаного майна подано 14 позовів на суму 52,1 мільйона гривень. Також до суду направлено 592 позови щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 24,7 мільйона гривень.

За 2023 рік надходження коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету склали 594,6 тисяч гривень. Зокрема, до держбюджету спрямовано 359,1 тисячі гривень, а до місцевих бюджетів — 235,5 тисячі гривень.

Податківці нагадали, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС, в електронному кабінеті, а також можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області