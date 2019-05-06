Реєстрація РРО за спрощеною процедурою

Станом на початок квітня 2019 року в органах ДФС Тернопільської області зареєстровано 4062 одиниці касової техніки. Впродовж першого кварталу зареєстрували 302 реєстратори розрахункових операцій.

Анулювали в січні-березні 2019 року реєстрацію 644 РРО. В березні платники податків подали 204021 податкову декларацію (розрахунок). Майже 72 відсотки звітів суб’єкти господарювання надіслали в електронному вигляді — 146268 декларацій.

Варто зауважити, що 19 квітня 2019 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 13 лютого 2019 року за номером 64 «Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій», яким затверджено:

— порядок ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;

— порядок ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

— зміни до порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547.

Згаданий наказ передбачає реєстрацію касової техніки за спрощеною процедурою. Адже для цього достатньо однієї заяви, яка має спрощену форму та подається в електронній формі без додатків.

Спрощення реєстраційної процедури забезпечується за рахунок запровадження електронного обміну документами між усіма суб’єктами відносин у сфері застосування РРО (виробник РРО, ЦСО, суб’єкт господарювання, ДФС) та взаємодії інформаційних ресурсів ДФС.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області