Рівень споживання алкоголю в світі зріс за 27 років

За результатами дослідження, у всьому світі іде тенденція до зростання вживання алкоголю, публікує англомовний медичний журнал The Lancet. За результатом аналізу 189 країн світу, споживання алкоголю з 1990 по 2017 роки зросло на 70 відсотків. Основними причинами цього називаються загальний приріст населення і зростаюче споживання на душу населення. В залежності від регіону – приріст різниться. У той час, як споживання алкоголю зросло в Індії, Китаї та В’єтнамі, в східноєвропейських країнах спостерігається його зниження. У Німеччині в цьому питанні спостерігається стагнація з невеликим ухилом у бік зниження, передає «Німецька хвиля». Для дослідження були оброблені дані людей віком від 15 до 99 років. На підставі цих даних був даний прогноз і на 2030 рік. Вчені заявляють, що до 2017 року найменше споживали алкоголь жителі близькосхідних країн, а в Центральній і Східній Європі — більше всього. Серед окремих країн «лідером» є Молдова (15 літрів чистого спирту на людину у віці від 15 до 99 років), а найменше споживання алкоголю в Кувейті (0,005 літра в рік). Дослідники говорять про вплив на споживання алкоголю таких факторів як релігія, політика в галузі охорони здоров’я і темпи економічного зростання. Останній фактор особливо помітний в таких країнах як Індія і Китай, де споживання алкоголю з 1990 по 2017 роки майже подвоїлася. У 1990-му році кожна людина досліджуваної вікової групи випив по 5,9 літра чистого спирту. До 2017 року цей показник виріс до 6,5 літра. У Німеччині в 1990 році в середньому кожна людина випивала по 16,32 літра. У 2010 році цей показник вже становив 12,95 літра, а сім років по тому був зафіксований невелике зростання до 13,05 літра. До 2030 року вчені пророкують зниження споживання до 11,63 літра.