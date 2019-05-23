Штрафи за порушення митних правил

Упродовж січня-квітня 2019 року фахівці Тернопільської митниці ДФС склали 33 протоколи про порушення митних правил. Майже 73 відсотки (24 протоколи) стосувалися перевищення встановленого Митним кодексом України строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.

Складено по два протоколи щодо проведення з товарами, митне оформлення, яких не закінчено, операцій без дозволу органу доходів і зборів, а також за невжиття заходів, щодо товарів, строк тимчасового зберігання яких під митним контролем на складі організації — отримувача гуманітарної допомоги закінчився. Решта протоколів склали у зв’язку з перевищенням строку тимчасового вивезення товарів, діями, спрямованими на зменшення митних платежів, зберіганням товарів, ввезених на митну територію України з приховуванням від митного контролю.

Із початку року за результатами роботи митниці в правоохоронному напрямку, а саме від сплати штрафів у справах про порушення митних правил за постановами митниці, до Державного бюджету України перераховано 208 тисяч гривень.

Митницею розглянуто 28 справ про порушення митних правил і винесено постанови про притягнення осіб до відповідальності у вигляді штрафу в сумі понад 300 тисяч гривень. До суду спрямували три справи про порушення митних правил.

З метою перевірки автентичності документів, поданих до митного контролю та митного оформлення, до уповноважених іноземних митних органів тернопільські митники направили п’ять запитів. За цей період надійшли дві відповіді від митних органів Республіки Польщі і Королівства Нідерланди. В результаті опрацювання першої ознак порушення митних правил не виявили, щодо іншої проводиться перевірка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області