СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ЗДІЙСНЮЄ ПРОФВІДБІР КАДРІВ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ

Кваліфіковані кадри — важлива складова успіху будь-якого підприємства. Для ефективного вирішення цього питання служба зайнятості Тернопільщини пропонує ряд соціальних послуг: підбір претендент ів на вакантні посади із числа громадян, які перебувають на обліку в службі зайнятості, використовуючи відповідну базу даних; підвищення кваліфікації, професійна підготовка необхідних фахівців на замовлення роботодавців; організація заходів, під час яких претенденти на роботу та роботодавці мають можливість безпосередньо поспілкуватися з питань працевлаштування: співбесід, ярмарків вакансій, презентацій, екскурсій на підприємства тощо. Одна з ефективних послуг з вирішення кадрових питань роботодавців — професійний відбір претендентів з використанням сучасних психологодіагностичних методик, у тому числі на ВЕБ-базованій платформі профорієнтації та розвитку кар’єри для он-лайн консультування «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа». Такий відбір у районних філіях обласного центру зайнятості та Тернопільському міськрайонному центр і зайнятості проводять фахівці з профорієнтації, забезпечуючи клієнтоцентрований підхід. Фахівець з профорієнтації вивчає вимоги роботодавця до психологічних, психофізіологічних та особистісних якостей людини; підбирає тестові методики, які дозволять діагностувати необхідні професійноважливі якості; проводить тестування претендентів; оцінює та інтерпретує результати; прогнозує успішність професійної діяльності. Якщо претендент не має необхідної професійної підготовки, але за результатами профвідбору відповідає вимогам роботодавця, — рекомендує професійну підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації, в тому числі на базі центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, або ж стажування безпосередньо на робочому місці. Перевагами профвідбору кадрів для роботодавців є: відбір найбільш підходящих претендентів, відповідно до вимог та особливостей поданої вакансії; надання рекомендацій щодо кожного претендента на вакантну посаду; здійснення оптимальної розстановки кадрів, які працюють на підприємстві; можливий подальший підбір кадрів з урахуванням особливостей вже сформованого колективу; застосування результатів при проходженні стажування, професійного навчання на замовлення роботодавців. У першому кварталі 2019 року в службі зайнятості Тернопільщини 957 безробітних пройшли профвідбір на замовлення роботодавців за різними спеціальностями й робітничими професіями, у тому числі й фахівців керівного складу: агроном, адміністратор, архіваріус, бармен, бетоняр, бухгалтер, вагар, водій, економіст, електрогазозварник, електромонтер, закрійник, інженер, каменотес, кравець, кранівник, комірник, ветлікар, логіст, майстер цеху, маляр, машиніст, менеджер, механік, овочівник, перукар, провізор, програміст, психолог, садчик, столяр, технік-технолог, тракторист, фармацевт, формувальник, художник, швачка, штукатур, юрист та інші. Замовити й отримати послугу з профвідбору можна безкоштовно у найближчій районній філії обласного центру зайнятості чи в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Зазначу, що на замовлення роботодавців служба зайнятості також організовує професійне навчання безробітних під конкретні робоч і місця. До слова, запрошую керівників підприємств, приватних підприємців скористатися сервісом служби зайнятості «Електронний кабінет роботодавця ». Він є захищеним, персоналізованим і безпечним електронним сервісом. У власному електронному кабінеті ви можете переглянути стан укомплектування заявлених вакансій, історію направлень службою зайнятості шукач ів роботи, виконання договорів на громадські та на роботи тимчасового характеру, здати звіти, поінформувати про перспективну потребу в кадрах. Для створення власного електронного кабінету роботодавцю необхідно звернутися до місцевого підрозділу служби зайнятості, повідомити адресу електронної пошти, сформувати логін та пароль, за допомогою яких авторизуватися та отримати доступ до послуги на сайті Державної служби зайнятост і http://www.dcz.gov.ua. Василь ОЛЕЩУК, директор Тернопільського обласного центру зайнятості.