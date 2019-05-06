Ставки рентної плати за спеціальне використання води

Відповідно до пункту 255.1 статті 255 Податкового кодексу України платниками рентної плати за спеціальне використання води є первинні водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їхні філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 14.1.59 пункту 14.1 статті 14 Кодексу житлово-комунальні підприємства — суб’єкти господарювання, які безпосередньо виробляють, створюють та/або надають житлово-комунальні послуги (застосовується до розділу IX «Рентна плата» Податкового кодексу).

Житлово-комунальні підприємства застосовують до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3 (пункт 255.7 статті 255 Кодексу).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області