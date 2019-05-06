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Ставки рентної плати за спеціальне використання води

06.05.201906.05.2019Автор Богдан Дікальчук
Ставки рентної плати за спеціальне використання води

Відповідно до пункту 255.1 статті 255 Податкового кодексу України платниками рентної плати за спеціальне використання води є первинні водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їхні філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 14.1.59 пункту 14.1 статті 14 Кодексу житлово-комунальні підприємства — суб’єкти господарювання, які безпосередньо виробляють, створюють та/або надають житлово-комунальні послуги (застосовується до розділу IX «Рентна плата» Податкового кодексу).

Житлово-комунальні підприємства застосовують до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3 (пункт 255.7 статті 255 Кодексу).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області